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10:12 03.06.2021

Сервис заказа такси Bolt появился в Луцке

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Сервис заказа такси Bolt появился в Луцке

Сервис заказа такси Bolt (ранее - Taxify) запускается в Луцке, сообщила пресс-служба компании в четверг.

"Луцк стал двадцатым украинским городом, в котором появился сервис Bolt. И мы продолжаем работать над тем, чтобы быстрые и удобные поездки стали доступными также в других населенных пунктах", - цитирует пресс-служба руководителя направления заказа поездок компании Bolt в Украине Сергея Павлика.

Отмечается, что в Луцке будут активны три категории авто: Bolt, Comfort и Isolated.

Как сообщалось, впервые сервис Тaxify был запущен в Киеве в 2016 году по договору франчайзинга. В июне 2018-го компания перезапустила проект в столице с собственной локальной командой, а в 2019-м провела ребрендинг, изменив название на Bolt.

Bolt - ведущая европейская платформа для заказа поездок, основанная Маркусом Виллигом в 2013 году. Ее инвесторы - транснациональный автомобилестроительный концерн Daimler, китайский конгломерат Didi Chuxing, европейский фонд Korelya Capital и соучредитель британской службы денежных переводов TransferWise Таавет Хинрикус.

Теги: #транспорт #bolt #луцк
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