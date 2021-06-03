Зеленский предлагает создать реестр олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает создать реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов).

Такое предложение содержится в законопроекте президента "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", текст которого размещен на сайте Верховной Рады.

Основанием для включения олигархов в реестр, согласно законопроекту, станет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

СНБО будет формировать и вести реестр, а также обеспечивать открытый круглосуточный доступ к нему.