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09:44 03.06.2021

Зеленский предлагает создать реестр олигархов

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Зеленский предлагает создать реестр олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает создать реестр лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов).

Такое предложение содержится в законопроекте президента "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", текст которого размещен на сайте Верховной Рады.

Основанием для включения олигархов в реестр, согласно законопроекту, станет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

СНБО будет формировать и вести реестр, а также обеспечивать открытый круглосуточный доступ к нему.

Теги: #законопроект #олигархи #реестр
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