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09:39 03.06.2021

Суд разрешил проводить заочно досудебное расследование по делу о захвате Януковичем госвласти – возвращение действия Конституции-1996

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Суд разрешил проводить заочно досудебное расследование по делу о захвате Януковичем госвласти – возвращение действия Конституции-1996

Шевченковский районный суд Киева дал разрешение провести специальное досудебное расследование в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича в уголовном производстве по факту захвата государственной власти.

"Такое решение суда дает право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого в его отсутствие (in absentia)", - сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Как сообщалось, в уголовном производстве от 7 ноября 2017 года по ч.1 ст.109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) расследуются обстоятельства захвата Януковичем в сентябре-октябре 2010 года государственной власти путем совершения действий, направленных на незаконное увеличение объема его властных полномочий как президента Украины.

По информации Офиса генпрокурора, в 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных полномочий. Решение КС по сути ввело в действие Конституцию 1996 года. 1 октября 2010 года текст "новой Конституции" был опубликован в спецвыпуске бюллетеня "Официальный вестник Украины".

4 мая 2020 года Печерский районный суд Киева по ходатайству Офиса генпрокурора избрал меру пресечения Януковичу в виде заочного ареста в деле об изменениях в Конституцию с целью захвата власти.

25 марта 2021 года Киевский апелляционный суд подтвердил законность решения о заочном аресте экс-президента.

Теги: #досудебное #суд #янукович
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