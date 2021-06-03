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08:50 03.06.2021

34 481 человек привит против COVID-19 за сутки

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34 481 человек привит против COVID-19 за сутки

По состоянию на утро четверга, 34 481 человек привит против COVID-19 за сутки 2 июня 2021, одну дозу получили 28 899 человек, полностью иммунизированы – 5 582 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"34481 человека привито против COVID-19 за сутки 2 июня 2021. Одну дозу получили 28899 человек полностью иммунизированы - 5582 человек", - сказано в сообщении на странице Минзрава Украины в Facebook четверг утром.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 1 076 795 человек, из них получили 1 дозу – 1 076 793 лица, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 138 090 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 214 883 прививки.

"По состоянию на 3 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 625 073 человека", - подытожили в Минздраве.

Теги: #вакцинация #украина #минздрав
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