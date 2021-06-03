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08:21 03.06.2021

В Украине за сутки зафиксировано 2581 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 9405 человек

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В Украине за сутки зафиксировано 2581 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 9405 человек

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 2581 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровевших – 9 405 человек, умерли 102 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"3 июня 2021 в Украине зафиксировано 2581 новых случаев заболеваний COVID-19. Среди них - 122 ребенка и 129 медработников. Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 059 человек; летальных случаев - 102; выздоровели – 9 405 человек", – сообщается на официальной странице Минздрава Украины в соцсети Фейсбук четверг утром.

Днем ранее, 2 июня за сутки зафиксировано 2 205 новых случаев инфицирования COVID-19, 1 июня было 2 137 новых случаев инфицирования COVID-19, 31 мая 2021 сообщалось о 1703 новых инфицированных, 30 мая было зафиксировано 1 703 новых случая инфицирования COVID-19, 29 мая зафиксировано 3 096 новых случаев инфицирования COVID-19, 28 мая сообщалось об 3 306 новых случаях заболевания коронавирусом, 27 мая за сутки зафиксировано 3 509 новых случаев инфицирования COVID-19, 26 мая было зафиксировано 3 395 новых случаев инфицирования COVID-19, 25 мая 2021 сообщалось о 2 608 новых инфицированных COVID-19, 24 мая за сутки зафиксировано 1 334 новых случая инфицирования COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 2 209 417 человек, 50 959 пациентов скончались, 2 072 091 человека выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (529), Запорожской (182), Днепропетровской (177), Львовской (154) и Киевской (143) областях.

Теги: #статистика #коронавирус #украина
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