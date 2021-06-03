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07:27 03.06.2021

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня в зоне ООС за минувшие сутки и с начала четверга

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Российские наемники не нарушали режим прекращения огня в зоне ООС за минувшие сутки и с начала четверга

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции объединенных сил за минувшие сутки и с начала четверга, украинские бойцы не пострадали, сообщил пресс-центр ООС.

"За прошедшие сутки, 2 июня и по состоянию на 7:00 утра 3 июня, в районе проведения операции Объединенных сил нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Отмечается, что украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции ОС и соблюдают режим прекращения огня.

Теги: #оос #сводка #украина
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