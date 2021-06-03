События

07:09 03.06.2021

Аккаунты экс-президента Трампа в Facebook и Instagram по-прежнему заблокированы

1 мин читать
Аккаунты экс-президента Трампа в Facebook и Instagram по-прежнему заблокированы

Представитель компании Facebook Энди Стоун опроверг появившиеся ранее сообщения о том, что аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram были восстановлены.

"Ничто в статусе присутствия президента Трампа на нашей платформе не изменилось. Его доступ остается приостановленным на неопределенный срок", - написал Стоун в Twitter.

Ранее ряд СМИ и пользователи в сети сообщили, что, похоже, аккаунты Трампа в Facebook и Instagram были восстановлены.

Кроме того, представитель экс-президента Джейсон Миллер сообщил телеканалу NBC, что блог Трампа, где он делился мыслями с аудиторией после того, как крупные социальные платформы заблокировали его аккаунты, закрылся навсегда.

По его словам, просуществовавшая менее месяца страничка под названием "С рабочего места Дональда Трампа" ("From the Desk of Donald J. Trump") удалена с сайта экс-президента и возобновлена не будет.

Facebook и Twitter заблокировали аккаунты Трампа после 6 января, когда толпа его сторонников ворвалась в здание Капитолия в Вашингтоне.

Теги: #доступ #сша #трамп #facebook
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

06:54 03.06.2021
Байден поздравил с избранием нового президента Израиля

Байден поздравил с избранием нового президента Израиля

04:45 03.06.2021
SpaceX запустит к МКС грузовой корабль Cargo Dragon

SpaceX запустит к МКС грузовой корабль Cargo Dragon

03:41 03.06.2021
Эксперты правительств США и Германии обсудили "Северный поток 2"

Эксперты правительств США и Германии обсудили "Северный поток 2"

00:13 03.06.2021
Маркарова обсудила с президентом "Holtec Int." проекты в Украине в энергетической сфере

Маркарова обсудила с президентом "Holtec Int." проекты в Украине в энергетической сфере

19:20 02.06.2021
Украине важна поддержка Конгресса США в вопросе остановки строительства "Северного потока-2" - Разумков

Украине важна поддержка Конгресса США в вопросе остановки строительства "Северного потока-2" - Разумков

18:37 02.06.2021
Трамп закрыл блог на своем сайте

Трамп закрыл блог на своем сайте

18:06 02.06.2021
В США прошедшим вакцинацию против COVID-19 будут выдавать бесплатное пиво

В США прошедшим вакцинацию против COVID-19 будут выдавать бесплатное пиво

14:29 02.06.2021
Достройка "Северного потока-2" возымеет серьезные последствия для Украины и Европы - сенатор США

Достройка "Северного потока-2" возымеет серьезные последствия для Украины и Европы - сенатор США

12:26 02.06.2021
Байден приостановил действие лицензий на добычу нефти и газа в Арктическом национальном заповеднике

Байден приостановил действие лицензий на добычу нефти и газа в Арктическом национальном заповеднике

04:03 02.06.2021
Американский конгрессмен подготовил законопроект о восстановлении санкций против "Северного потока 2"

Американский конгрессмен подготовил законопроект о восстановлении санкций против "Северного потока 2"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки зафиксировано 2581 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 9405 человек

Зеленский ввел в действие решение СНБО об активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях

Закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов – сайт президента

Волкер отрицает, что лоббирует интересы проекта "Северный поток-2"

Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект о деолигархизации

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине за сутки зафиксировано 2581 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 9405 человек

Российские наемники не нарушали режим прекращения огня в зоне ООС за минувшие сутки и с начала четверга

В Харьковской области будут судить полицейских, избивших фермеров

Новым ректором Каразинского университета избрана Татьяна Кагановская

Протасевич в эфире госТВ предположил, что его "подставили"

"Укргидроэнерго" привлечет $211 млн Международного банка реконструкции и развития и Фонда чистых технологий на СНЭ и СЭС

Суд заочно арестовал экс-главу ПриватБанка Дубилета

Зеленский утвердил положение о Совете фонда по поддержке образования, науки и спорта

Зеленский обсудил с канцлером Австрии совместные инвестпроекты и пригласил его в Украину

Совет по свободе слова рекомендовал Зеленскому прекратить присвоение звания "Заслуженный журналист"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА