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06:54 03.06.2021

Байден поздравил с избранием нового президента Израиля

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Байден поздравил с избранием нового президента Израиля

Президент США Джо Байден поздравил нового президента Израиля Ицхака Герцога с избранием.

"От имени народа Соединенных Штатов я тепло поздравляю Ицхака Герцога с избранием на пост 11-го президента Государства Израиль. На протяжении всей своей карьеры избранный президент Герцог демонстрировал свою непоколебимую приверженность укреплению безопасности Израиля, продвижению диалога (...). Я уверен, что во время его президентства партнерство между Израилем и США будет продолжать расти и углубляться", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.

Президент США поблагодарил уходящего президента Израиля Реувена Ривлина за "многолетнюю службу народу Израиля".

"Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Ривлина в Вашингтоне в ближайшие недели, чтобы почтить его приверженность прочному партнерству и тесной дружбе между нашими двумя странами", - отметил Байден.

Накануне парламент Израиля большинством голосов поддержал кандидатуру Ицхака Герцога на пост президента страны. Герцога поддержали 87 депутатов из 120 в Кнессете. Таким образом, он сменит на этом посту Реувена Ривлина. Он вступит в должность 9 июля.

60-летний Герцог в молодости служил в военной разведке Израиля, затем работал секретарем в левоцентристском правительстве премьера Эхуда Барака. В 2003 году его избрали в Кнессет, в 2018 году он стал главой Еврейского агентства "Сохнут". У него трое детей.

Его отец - Хаим Герцог - был шестым по счету президентом Израиля.

Президент в Израиле исполняет, главным образом, представительские функции, его избирает Кнессет на семь лет. Запрещено одному и тому же лицу занимать этот пост более чем на один срок.

Теги: #президент #сша #поздравление #израиль
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