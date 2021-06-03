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04:45 03.06.2021

SpaceX запустит к МКС грузовой корабль Cargo Dragon

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Очередной грузовой космический корабль Cargo Dragon в четверг стартует к Международной космической станции (МКС), сообщает компания-разработчик SpaceX.

Запуск будет осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 в 13:29 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса 39A на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Через примерно 12 минут после старта "грузовик" отделится от второй ступени носителя и продолжит самостоятельный полет к МКС. Стыковка со станцией планируется в субботу, 5 июня.

Это уже второй полет модифицированного грузового корабля Cargo Dragon 2 компании SpaceX, который способен доставлять на МКС на 20% больше груза, а также может автономно стыковаться со станцией без помощи захвата рукой-манипулятором.

Запуск осуществляется в рамках второго контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.с

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя после старта должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на автоматическую морскую платформу Of Course I Still Love You, которая находится в 303 км от космодрома в Атлантике.

Запуск должен стать 22-м по счету для "грузовиков" Cargo Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта между NASA и компанией SpaceX по снабжению станции.

"Грузовик" доставит на МКС около 3 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

В настоящее время Cargo Dragon является единственным космическим кораблем по снабжению МКС, который также способен возвращать грузы на Землю.

С октября 2012 года по декабрь 2020 года компания SpaceX осуществила 21 пуск грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

В настоящее время экипаж МКС состоит из космонавтов "Роскосмоса" Олега Новицкого и Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хай, прибывших на МКС 9 апреля на корабле "Союз МС-18", а также прибывших на МКС на корабле Crew Dragon-2 24 апреля астронавтов NASA Меган Макартур и Шейна Кимбро, астронавта Европейского космического агентства (ESA) Томаса Песке и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

Теги: #мкс #сша #корабль #запуск
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