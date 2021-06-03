Маркарова обсудила с президентом "Holtec Int." проекты в Украине в энергетической сфере

Посол Украины в США Оксана Маркарова обсудила с президентом американской компании "Holtec International" Крисом Сингхом текущие проекты в Украине в энергетической сфере.

"Обсудили текущие проекты компании "Holtec Int." в Украине в энергетической сфере, связанные со строительством хранилищ отработанного ядерного топлива и производства компонентов и систем новых ядерных реакторов, а также поговорили о перспективах расширения сотрудничества", - написала Маркарова на своей странице в фейсбуке вечером в среду