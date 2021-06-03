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00:13 03.06.2021

Маркарова обсудила с президентом "Holtec Int." проекты в Украине в энергетической сфере

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Маркарова обсудила с президентом "Holtec Int." проекты в Украине в энергетической сфере

Посол Украины в США Оксана Маркарова обсудила с президентом американской компании "Holtec International" Крисом Сингхом текущие проекты в Украине в энергетической сфере.

"Обсудили текущие проекты компании "Holtec Int." в Украине в энергетической сфере, связанные со строительством хранилищ отработанного ядерного топлива и производства компонентов и систем новых ядерных реакторов, а также поговорили о перспективах расширения сотрудничества", - написала Маркарова на своей странице в фейсбуке вечером в среду

Теги: #сша #украина #энергосфера #маркарова
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