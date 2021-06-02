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22:25 02.06.2021

Суд заочно арестовал экс-главу ПриватБанка Дубилета

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Суд заочно арестовал экс-главу ПриватБанка Дубилета

Высший антикоррупционный суд Украины на заседании 2 июня заочно арестовал бывшего главу правления ПриватБанка Александра Дубилета, который в настоящее время находится в розыске.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Сергей Мойсак избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего председателя правления "ПриватБанка" Александра Дубилета. Так как Дубилет находится не в Украине и объявлен в международный розыск, меру пресечения ему назначили заочно "до момента его фактического задержания и доставки к месту уголовного производства", - сообщила пресс-служба Центра противодействия коррупции в телеграм-канале.

Отмечается, что решение следственного судьи означает, что предъявленное Дубилету подозрение полностью обосновано. А сообщение о нем произошло в соответствии с нормами уголовного процессуального законодательства.

Ранее в среду сообщалось, что Хозяйственный суд Киева решением от 2 июня закрыл производство по иску экс-акционера ПриватБанка (Киев) Александра Дубилета о признании недействительными договоров купли-продажи акций финучреждения в результате которой банк был национализирован

Как сообщалось, Хозсуд Киева постановлением от 2 января 2020 года открыл производство по делу №910/18214/19 по иску бывшего главы правления и экс-акционера ПриватБанка А.Дубилета (ранее владел 2,7249% акций) к государству в связи с национализацией банка.

Аналогичные иски в конце декабря 2019 года также подали экс-миноритарные акционеры и бывшие топ-менеджеры ПриватБанка: Тимур Новиков (по состоянию на 31 марта 2016 года владел 1,3625% акций), Олег Гороховский (0,3236%), Владимир Яценко (0,3229%), Татьяна Гурьева (0,2422%), Людмила Шмальченко (0,1614%) и другие. Ответчиками по делу выступают Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Министерство финансов Украины и государственный ПриватБанк.

Согласно материалам суда, бывшие топ-менеджеры ПриватБанка оспаривают, в том числе, процедуру bail-in - принудительную конвертацию их депозитов в новые акции банка, которые были выпущены в декабре 2016 года во время национализации финучреждения, а затем были выкуплены государством (в лице Минфина) за 1 грн со всеми "старыми" акциями банка (всего - 100%).

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов ПриватБанк занимал в рейтинге 1-е место (561,062 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=X3Exx_zZt00

Теги: #экс_глава #украина #арест #приватбанк
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