Зеленский утвердил положение о Совете фонда по поддержке образования, науки и спорта

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об утверждении положения о Совете фонда по поддержке образования, науки и спорта, сообщила пресс-служба главы государства.

Соответствующий указ № 223/2021 "О некоторых вопросах поддержки развития образования, науки и спорта" размещен на сайте президента. Отмечается, что этот документ позволит запустить работу Фонда, созданного в 2019 году. Распорядителем средств Фонда является Министерство образования и науки Украины.

"Основной задачей функционирования Фонда и Совета Фонда является поддержка молодежи для получения ею современной конкурентоспособной образования, стажировки и проведения исследований в научных учреждениях Украины и за рубежом", - цитирует пресс-служба президента слова заместителя руководителя Офиса президента Юлии Соколовской.

Как отмечается, средства с этого Фонда направлены, в частности, на привлечение высококвалифицированных преподавателей для обучения украинских студентов в приоритетных отраслях, поскольку в Украине есть некоторые новые сферы, в которых не хватает ученых и направления, где нужно усилить уровень подготовки специалистов.

В пресс-службе подчеркнули, что деятельность Фонда призвана решить эти вопросы и помочь создать в Украине научные школы по тем направлениям, в которых сегодня недостаточно исследований, подготовить качественных специалистов за рубежом, чтобы они, работая в Украине, развивали науку и технологии и передавали свои знания.

"Не меньшее значение для развития молодежи имеют поощрительные выплаты. В частности, из средств Фонда будут выплачивать премии для празднования достижений украинских спортсменов, привлечение молодежи к участию в спорте и поддержки тренерской деятельности. Кроме того, этим указом введено финансирование из Фонда премий для участников ВНО, получивших высокие результаты, и победителей всеукраинских и международных олимпиад", - сказано в сообщении.

Кроме того, указом создан Совет фонда президента Украины по поддержке образования, науки и спорта, который является совещательным органом. Члены этого совета будут работать на общественных началах. В основу их деятельности положены принципы демократичности и прозрачности принятия решений, инновационности и самоуправления.

Также, по словам Соколовской, на новосозданный Совет фонда возлагаются задачи по определению приоритетных специальностей, перечень учреждений для продолжения обучения и стажировки и прозрачного отбора стипендиатов и конкурсантов среди кандидатов, которые будут подаваться на рассмотрение Совета.

Отмечается, что членами Совета должны быть специалисты с опытом работы в сфере образования, науки и спорта, которые имеют безупречную репутацию и высокий общественный авторитет.

"Поддержка талантливой молодежи и повышение уровня образования и науки среди молодых ученых, развитие отечественного спорта является важным приоритетом для Президента Украины и залогом экономического развития государства", - подытожили в пресс-службе президента.