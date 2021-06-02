Зеленский обсудил с канцлером Австрии совместные инвестпроекты и пригласил его в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Австрии Себастьяном Курцем вопросы вакцинации, евроинтеграции Украины, а также совместных инвестиционных проектов.

"Обсудил по телефону с Себастьяном Курцем сотрудничество Украины и Австрии, в частности, совместные инвестиционные проекты. Проинформировал о ситуации с безопасностью на Донбассе. Обменялись мнениями о ходе вакцинации и поддержки евроинтеграционных устремлений Украины", - написал Зеленский в Twitter во вторник.

Также, по словам главы Украинского государства, он пригласил Курца посетить Украину.