Совет по свободе слова рекомендовал Зеленскому прекратить присвоение звания "Заслуженный журналист"

Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины рекомендовал главе государства прекратить практику присвоения почетного звания "Заслуженный журналист Украины", которая была унаследована как элемент наградной системы Советского Союза, сообщается на сайте Офиса президента в среду.

Член Совета Максим Кречетов на заседании отметил, что за 30 лет независимости в Украине появился ряд профессиональных наград, которые основали сами журналисты, когда к избранию победителей непосредственно вовлечено журналистское сообщество.

При этом члены Совета отметили, что выдающимся деятелям информационной сферы могут быть присвоены другие государственные награды и стипендии.

Совет по вопросам свободы слова также рекомендовала ряду государственных органов усилить меры по защите национального информационного пространства в условиях продолжения российской информационной агрессии против Украины.