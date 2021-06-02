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20:32 02.06.2021

Совет по свободе слова рекомендовал Зеленскому прекратить присвоение звания "Заслуженный журналист"

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Совет по свободе слова рекомендовал Зеленскому прекратить присвоение звания "Заслуженный журналист"

Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины рекомендовал главе государства прекратить практику присвоения почетного звания "Заслуженный журналист Украины", которая была унаследована как элемент наградной системы Советского Союза, сообщается на сайте Офиса президента в среду.

Член Совета Максим Кречетов на заседании отметил, что за 30 лет независимости в Украине появился ряд профессиональных наград, которые основали сами журналисты, когда к избранию победителей непосредственно вовлечено журналистское сообщество.

При этом члены Совета отметили, что выдающимся деятелям информационной сферы могут быть присвоены другие государственные награды и стипендии.

Совет по вопросам свободы слова также рекомендовала ряду государственных органов усилить меры по защите национального информационного пространства в условиях продолжения российской информационной агрессии против Украины.

Теги: #звание #журналист
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