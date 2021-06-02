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20:31 02.06.2021

Совет по свободе слова настаивает на онлайн-трансляции всех заседаний органов власти при ограничении доступа для СМИ

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Совет по свободе слова настаивает на онлайн-трансляции всех заседаний органов власти при ограничении доступа для СМИ

Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов при президенте Украины рекомендовал местным органам власти обеспечить обязательную онлайн-трансляцию заседаний органов местного самоуправления, судов и других субъектов властных полномочий в случае невозможности предоставить на них доступ всем желающим журналистам.

Как сообщается на сайте Офиса президента в среду, такая рекомендация была вынесена после того, как на заседании Совета участники заслушали информацию о повторяющихся случаях ограничения доступа журналистов на заседания под предлогом распространения коронавирусной инфекции Covid-19 .

Совет рекомендовал местным властям принять меры для прекращения нарушений свободы слова. Также Министерству культуры и информационной политики рекомендуется распространить письменное упоминание о предусмотренной законодательством ответственности за нарушение прав журналистов.

Теги: #сми #карантин #трансляция
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