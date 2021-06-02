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20:04 02.06.2021

Рада в четверг рассмотрит постановление по Беларуси – Разумков

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Рада в четверг рассмотрит постановление по Беларуси – Разумков

Верховная Рада в четверг, 3 июня, рассмотрит проект постановление, касающийся ситуации в Беларуси, сообщил председатель украинского парламента Дмитрий Разумков.

"Сегодня (2 июня – ИФ) состоялось заседание комитета, который принял проект постановления. Я думаю, что завтра он будет рассмотрен в стенах парламента", – сказал Разумков в эфире "5 канала".

На вопрос, будет ли он сам голосовать за принятие этого документа, спикер отметил, что будет определяться, исходя из того, какой именно текст постановления будет предложен к рассмотрению.

 

Теги: #парламент #беларусь
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