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19:55 02.06.2021

Зеленский ввел в действие решение СНБО об активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях

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Зеленский ввел в действие решение СНБО об активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной обороны и безопасности Украины от 2 июня 2021 года "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях".

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 июня 2021 года "О некоторых вопросах активизации процесса мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях". …Контроль выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие настоящим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - указывается в тексте документа, обнародованном на сайте президента.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Кабинету министров Украины поручается в двухмесячный срок подготовить законопроекты о внедрении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей правосудия переходного периода и внести их в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады.

Также Кабмину поручается в трехмесячный срок отработать с привлечением Службы безопасности Украины вопрос об отзыве сетевых ресурсов, которые выделены в пользование операторам телекоммуникаций, которые находятся на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях или используются в информационной агрессии Российской Федерации против Украины.

В шестимесячный срок правительство должно обеспечить развертывание общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7 на базе Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения как оператора государственного мультиплекса, а также обеспечить радиовещание в средневолновом диапазоне, в том числе со специальным контентом, с целью покрытия территорий ОРДЛО сигналом украинских радиостанций.

В течение 2021 года Кабмину поручено завершить обустройство контрольных пунктов въезда-выезда в ОРДЛО, а также создание вблизи каждого контрольного пункта гуманитарно-логистических центров, сервисных центров для предоставления социальных, административных, банковских, медицинских, почтовых и других услуг.

Главнокомандующему Вооруженных сил Украины поручается в шестимесячный срок завершить выполнение мероприятий по усилению охраны и обороны десантно-опасных участков украинского побережья Черного и Азовского морей, а также объектов критической инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.

Теги: #снбо #указ #решение
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