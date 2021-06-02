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19:54 02.06.2021

Текст законопроекта о деолигархизации появится на сайте Рады в четверг утром – Разумков

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Текст законопроекта о деолигархизации появится на сайте Рады в четверг утром – Разумков

Текст инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекта о деолигархизации будет обнародован утром 3 июня на сайте Верховной Рады, сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"Действительно, этот законопроект зарегистрирован в стенах Верховной Рады. Завтра с утра текст будет на сайте, потому что процедурно он расписывается, идет на обнародование комитетам. И завтра все – и народные депутаты, и все граждане – смогут ознакомиться с текстом этого законопроекта", – сказал Разумков в эфире "5 канала".

Как сообщалось, Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады соответствующий проект закона в среду и определил его как неотложный. Законопроект зарегистрирован под №5599.

 

Теги: #законопроект #деолигархизация
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