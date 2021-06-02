Представители добровольческих движений предлагают вынести законопроекты о терробороне на публичное обсуждение

Представители добровольческих движений обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому и председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с предложением организовать публичное обсуждение законопроектов о территориальной обороне и об основах нацсопротивления, сообщил народный депутат Андрей Шараскин (фракция "Голос").

"Считаем целесообразным организовать публичные консультации с привлечением народных депутатов, представителей патриотических и ветеранских объединений граждан, экспертов, специалистов, представителей соответствующих министерств, других государственных органов для обсуждения проектов законов о территориальной обороне Украины №4504 и об основах национального сопротивления №5557", - зачитал Шараскин заявление представителей добровольческих и патриотических движений на брифинге в среду в Киеве.

Он напомнил, что законопроект о терробороне №4504 его авторства был зарегистрирован в Верховной Раде 16 декабре, а президентский №5557 – 25 мая.

По словам генерал-майора ВСУ Сергея Кривоноса, также поставившего свою подпись под заявлением, законопроект №4504 предлагает систему кризисного реагирования в любой точке Украины, в то время, как президентский законопроект более узконаправлен и рассматривает сугубо военный компонент - войска территориальной обороны.

"К сожалению, мы видим четкую позицию государства – затянуть процесс и не создавать надежную, самую массовую народную и мощную территориальную оборону",- сказал Кривонос.