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19:28 02.06.2021

Закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов – сайт президента

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Закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов – сайт президента

Проект закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)", внесенный в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским, предусматривает ограничение срока действия соответствующего закона в 10 лет.

Как сообщается на сайте главы Украинского государства в среду, закон должен стать первым шагом к ликвидации олигархической системы в Украине. Предполагается, что на его основе будут разработаны антитрастовые законы, закон о лоббизме и другие нормативно-правовые акты, которые переформатируют экономические и общественные отношения в стране.

Согласно сообщению, документ содержит определение олигархов, как лиц, имеющих значительное влияние в хозяйственной и политической жизни страны, а также контролирующих основные сегменты медиапространства.

При этом законопроект не нарушает основных прав людей, подпадающих под определение олигарха, а лишь определяет круг этих лиц и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти. Он, в частности, будет регламентировать встречи и другие взаимоотношения представителей органов власти с лицами, обладающими значительными активами.

"Инициировав этот законопроект, Владимир Зеленский демонстрирует политическую волю к кардинальным изменениям в общественно-политическом устройстве Украины. Как показывает опыт других успешных стран, устранение монопольного положения ряда избранных лиц даст толчок к развитию среднего класса и ускорит развитие экономики", - отмечается на сайте президента.

Как сообщалось, Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады соответствующий проект закона в среду и определил его как неотложный, законопроект зарегистрирован под №5599. Его текст пока не опубликован на сайте парламента.

Теги: #законопроект #деолигархизация #украина
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