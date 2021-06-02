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19:20 02.06.2021

Украине важна поддержка Конгресса США в вопросе остановки строительства "Северного потока-2" - Разумков

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Украине важна поддержка Конгресса США в вопросе остановки строительства "Северного потока-2" - Разумков

Украине важна поддержка Конгресса Соединенных Штатов Америки в вопросе остановки строительства "Северного потока-2", заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"Для нас "Северный поток-2 "- это не экономический проект. Украина хорошо знает, как это используется Российской Федерацией, которая делает все для того, чтобы давить на другие государства", - сказал Разумков на встрече с членами Сената Конгресса США Джин Шахин, Робом Портманом и Кристофером Мерфи в среду в Киеве, сообщает пресс-служба парламента.

Он подчеркнул, что санкции являются наиболее действенным механизмом для остановки строительства газопровода, и выразил надежду на поддержку Конгресса США в вопросе противодействия "Северному потоку-2".

Разумков напомнил, что 21 мая украинский парламент принял постановление "Об обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу США об активизации усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы путем общего введения санкций в отношении строительства газопровода "Северный поток-2".

Теги: #северный_поток #сша #украина
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