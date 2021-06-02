В Коломые отремонтируют Музей писанки

Музей писанки будет отремонтирован в г.Коломыя Ивано-Франковской области в рамках президентской программы "Большое строительство", сообщается на сайте Ивано-Франковской областной государственной администрации.

На ремонт будет потрачено около 7 млн грн. Работы будут закончены уже к концу лета текущего года, ко Дню Независимости.

По информации главы обладминистрации Андрея Бойчука, в музее уже частично выполнены общестроительные, демонтажные, внутренние и внешние отделочные работы. В планах - установить систему пожарной безопасности, обновить систему электроснабжения, выполнить сантехнические работы и работы по благоустройству территории. Также проект предусматривает создание условий для людей с ограниченными возможностями.

Коллекция Музея писанки насчитывает более 12 тыс. писанок и декоративных яиц из разных регионов Украины и стран мира.