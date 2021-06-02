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17:30 02.06.2021

Профильный комитет Рады выяснит у правоохранительных органов, почему в санкционных списках СНБО оказались бойцы добробата - нардеп

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Профильный комитет Рады выяснит у правоохранительных органов, почему в санкционных списках СНБО оказались бойцы добробата - нардеп

 Парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности намерен заслушать руководство Министерства внутренних дел Украины и Национальной полиции по вопросу о включении бойцов добровольческого батальона им. Шейха Мансура в санкционные списки Совета национальной безопасности и обороны, сообщила член комитета Александра Устинова (фракция “Голос”).

“Сегодня на заседании правоохранительного комитета было принято решение провести закрытое заседание комитета, на котором депутаты заслушают руководство МВД и Нацполиции. В эти органы также будут направлены запросы, чтобы выяснить, на каких основаниях бойцы добровольческого батальона им. Шейха Мансура были внесены в санкционные списки СНБО, как якобы “воры в законе”, - написала Устинова в среду в соцсети Facebook.

 

Теги: #снбо #голос #добробат
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