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17:19 02.06.2021

В конце июня у украинцев будет два длинных уикенда

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В конце июня у украинцев будет два длинных уикенда

Два длинных уикенда (по три выходных дня) ожидаются в Украине в конце июня в связи с празднованием Троицы и Дня Конституции.

Православный праздник Троица в 2021 году приходится на воскресенье, 20 июня, поэтому выходной день переносится на следующий понедельник, 21 июня, в связи с чем в Украине будет уикенд с 19 по 21 июня.

Кроме того, День Конституции, который отмечается 28 июня ежегодно, приходится на понедельник. Таким образом, второй трехдневный уикенд продлится с 26 по 28 июня.

Теги: #июнь #выходные #праздники
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