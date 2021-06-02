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15:32 02.06.2021

Правительство утвердило программу повышения обороноспособности в части оснащения ГСЧС авиацией

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Правительство утвердило программу повышения обороноспособности в части оснащения ГСЧС авиацией

Кабинет министров Украины утвердил программу повышения обороноспособности и безопасности государства в части оснащения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям современной авиационной техникой.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Целью программы является оснащение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям современной авиационной техникой для проведения авиационных работ по поиску и спасению, тушению пожаров в экосистемах в пожароопасные периоды.

Проектом предусмотрена закупка специального пожарного самолета для ГСЧС путем привлечения субъектом хозяйствования-резидентом Украины в 2021 году кредита под государственные гарантии.

Отмечается, что привлеченный кредит под госгарантии не может превышать 470 млн грн.

Выполнение программы рассчитано до конца 2024 года.

Теги: #гсчс #авиация #кабмин
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