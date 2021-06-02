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15:16 02.06.2021

В случае принятия закона об учебниках родители и учителя смогут пожаловаться на качество книг в МОН - нардеп Совсун

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В случае принятия закона об учебниках родители и учителя смогут пожаловаться на качество книг в МОН - нардеп Совсун

Родители и учителя смогут пожаловаться в Министерство образования и науки Украины на низкое качество учебных материалов в случае принятия в целом законопроекта №5465, который Верховная Рада поддержала в первом чтении в среду, сообщает пресс-служба партии "Голос".

"Если жалобы будут обоснованными, такой учебник могут запретить использовать в обучении. А разработчики учебников больше не смогут нарушать принципы академической добродетели", - сказала народный депутат из фракции "Голос", инициатор законопроекта Инна Совсун.

Она отметила, что за прошедший год получила множество сообщений от родителей, учителей и даже учеников, которые "присылали фотографии своих учебников с ошибками или с явными глупостями".

"Я думаю, что уже все знают, что у нас в учебнике химии пишут, что сода может лечить рак. Но ошибок в учебных материалах наших детей - гораздо больше. Например, в одном из учебников по английскому языку утверждается, что каденции президента и Верховной Рады - 4 года, а президентом Украины можно стать в 30. Административных единиц в учебнике то 24 с Крымом, то 25, но с Киевом и Севастополем", - рассказала нардеп.

Кроме того, Совсун подчеркнула, что благодаря принятию этого законопроекта украинские дети смогут получить качественную учебную литературу, основанную на научных данных, и "которая не будет содержать никаких дискриминационных высказываний".

Верховная Рада 2 июня поддержала в первом чтении законопроект о внесении изменений в закон Украины "Об образовании" относительно совершенствования научно-методического обеспечения образования и качества учебной литературы (№5465).

Теги: #законопроект #совсун #учебники
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