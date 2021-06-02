Украинский мультфильм "Гулливер возвращается" поборется за приз Шанхайского кинофестиваля

Полнометражный мультфильм "Гулливер возвращается" (производство - 95 Animation Studio и Gulliver Films) был отобран в программу стартующего 11 июня 24-го Шанхайского кинофестиваля и поберется за приз "Лучшего анимационного фильма" с двумя китайскими картинами, одной бразильской и совместной работой аниматоров Чехии, Франции и Польши.

"Думаю, что участие в этом одном из самых престижных фестивалей коммерческого кино в Азии будет прорывом в выходе как на китайский, так и в целом на азиатский рынок", – сказал генеральный продюсер фильма Олег Ходачук агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, из 35 стран, с которыми уже подписаны договоры на дистрибуцию мультфильма "Гулливер возвращается", из этого региона пока лишь Вьетнам.

Вместе с тем Ходачук отметил, что предложения о показе украинского фильма в Китае уже поступали, но не от ведущих дистрибуторов. "Сейчас мы уже в ситуации, когда можем выбирать, и уверены, что после фестиваля получим предложения от одного из ведущих дистрибуторов в Китае", – пояснил он.

Генпродюсер уточнил, что договоры о дистрибуции уже согласованы и вскоре будут подписаны еще с девятью странами. "Еще есть примерно 10 предложений из разных стран, но либо это не ведущие дистрибуторы, либо только цифровой показ или малое количество экранов, поэтому мы ожидаем более интересных предложений, чтобы быть широко представленными", – добавил он.

По словам Ходачука, планировавшееся на 20 мая начало проката фильма Бразилии было отложено на неопределенный срок из-за сохраняющейся в этой стране высокой заболеваемости COVID-19. Однако он выразил надежду, что коммерческий показ в одной из стран может стартовать еще этим летом. При этом он напомнил, что в Украине старт проката запланирован на 23 декабря этого года.

Генпродюсер пояснил, что окно для показа необходимо выбрать не только с учетом пандемии, но и сезона, чтобы обеспечить максимальную выручку. Он указал, что согласно заключаемым договорам дистрибуторы платят минимальную гарантию и соглашаются на пропорциональное распределение бокс-офиса, чтобы в успехе проката были заинтересованы обе стороны.

В отношении Шанхайского фестиваля Ходачук уточнил, что это будет первый фестиваль, на котором будет полностью показан "Гулливер возвращается". В то же время продюсерская группа решила воздержаться от поездки на фестиваль, так как в Китае по-прежнему действует норма о двухнедельной самоизоляции после приезда.

Конкурентами в конкурсной программе выступают "Даже мыши живут на небесах" (Чехия-Франция-Польша), "Новый счастливый отец и сын: 4" и "Царство Терракоты" (оба – Китай), "Тарсилинья" (Бразилия).

Как сообщалось, бюджет фильма "Гулливер возвращается" производства Gulliver Films и 95 Animation Studio составляет около $10 млн. Общая продолжительность – 90 минут. Агентом выступает компания All Rights Entertainment с офисами в Гонконге, Париже и Лос-Анжелесе, которая взяла на себя обязательства по подписанию контрактов на дистрибуцию.