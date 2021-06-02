События

15:01 02.06.2021

Шестиклассник погиб во время школьной экскурсии во Львовской области

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Шестиклассник погиб во время школьной экскурсии во Львовской области

Ученик 6-го класса одной из львовских школ погиб во время школьной экскурсии к водопаду в с. Каменка (Львовская обл.), сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

"Во время экскурсии в с. Каменка ученик 6-го класса львовской школы слишком близко подошел к водопаду, поскользнулся и упал в воду, в результате чего получил травму, несовместимую с жизнью", - написал Садовый в соцсетях.

По данным пресс-центра Львовского областного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, после падения ребенок зацепился за дерево, которое пришлось разрезать с помощью бензопилы.

"Пожарно-спасательное отделение с помощью бензопилы разрезало дерево, за которое зацепился ребенок, освободило и с помощью спасательных веревок вытащило на берег, где передало медикам. Медики констатировали смерть. Мальчик, 2009 года рождения, житель Львова", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе Львовского городского совета, по данному факту будет проведено расследование.

 

Теги: #гибель #школьник
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