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14:13 02.06.2021

В Херсонской области столкнулись пять автомобилей, пострадали восемь человек

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В Херсонской области столкнулись пять автомобилей, пострадали восемь человек

На одном из участков дороги "Алешки - Голая Пристань - Скадовск" в Херсонской области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого столкнулись сразу 5 автомобилей, сообщает пресс-служба полиции Херсонской области в среду.

"ДТП произошло примерно на 15 км автодороги недалеко садового общества "Бригантина"... 71-летний водитель автомобиля "Volkswagen Passat", совершая маневр поворота налево, не предоставил преимущество в движении автомобилю "Infiniti QX-50", который двигался навстречу. В результате между автомобилями произошло касательное столкновение, после чего "Infiniti" неконтролируемо выехал на встречную для него полосу движения, где произошло его столкновение с автомобилями "Skoda Octavia", "KIA Cerato" и "Mazda CX-5", - говорится в сообщении полиции.

Как сообщил начальник отдела расследования преступлений в сфере транспорта Дмитрий Думанский, в результате дорожно-транспортного происшествия медицинская помощь была оказана 8 лицам, из которых 6 - дети.

"Самой маленькой девочке нет еще и года. Больше всего пострадали двое пассажиров автомобиля "Kia Cerato". Это 8-летний мальчик, который с травмой головы был помещен в реанимационное отделение детской областной больницы для проведения полного обследования, и его 56-летняя бабушка, которую госпитализировали в больницу с переломом ключицы. Другие участники ДТП получили незначительные ушибы", - сообщают правоохранители.

Они уточняют, что предварительная правовая квалификация события была произведена по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины.

"Визуально все водители транспортных средств были трезвы. Однако каждый из них сдал анализы на установление содержания алкоголя в крови", - подчеркивают правоохранители.

Теги: #херсонская_область #дтп
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