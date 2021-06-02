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13:48 02.06.2021

В Киевской области продолжаются работы по улучшению условий в 5 школах и 6 детсадах - ОГА

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В Киевской области продолжаются работы по улучшению условий в 5 школах и 6 детсадах - ОГА

В Киевской области в рамках президентской программы "Большое строительство" продолжаются работы по улучшению условий в пяти школах и шести детсадах, сообщается на сайте Киевской областной государственной администрации со ссылкой на главу области Василия Володина.

По его словам, на двух объектах, которые реализуются на Киевщине, степень готовности составляет уже более 50%: речь идет о реконструкции опорного учебного заведения Красятичское НВО в пгт Красятичи Полесской территориальной громады и строительстве детского сада на 75 мест в с. Синяк Вышгородского района.

"В результате будем иметь 140 новых мест в садиках и улучшения условий обучения для 510 дошкольников, а в построенных школах будут учиться 1540 учеников", - отметил Володин.

Он также рассказал, что в 2020 году в рамках "Большого строительства" в области было построено и реконструировано 7 школ. Кроме того, в течение 2020 года в области построили и реконструировали 6 детсадов, что помогло создать 525 новых мест в садиках и улучшить условия обучения для 288 дошкольников.

Ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко рассказал, что в течение 2021 года президентская программа построит и обновит 95 школ и 70 садиков в разных регионах страны.

Теги: #киевская_область #большое_строительство #детсады #школы
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