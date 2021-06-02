В Украине ожидается прохладная погода с обильными дождями

В ближайшие сутки юго-восточные области Украины по-прежнему будут поливать дожди; почти везде сохранится довольно холодная, как для начала лета, погода, хотя на западе и севере страны дневная температура станет немного выше.

Как сообщает Укргидрометцентр, в четверг, 3 июня, в южной части, восточных и большинстве центральных областей ожидаются умеренные дожди, местами грозы, ночью местами значительные дожди; температура ночью 9-14°, днем 13-18°.

На остальной территории без существенных осадков; температура ночью 7-12°, днем 16-21°; в Карпатах ночью 1-6°, днем 5-10° тепла.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме западных и юго-восточных областей, местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве в четверг без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-18 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 18-20°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 03 июня самая высокая температура днем была (+32,7°) в 1901 году, самая низкая ночью (+3,0°) в 1918 году.

В пятницу, 4 июня, в южной части, восточных и Днепропетровской областях ожидаются небольшие, местами умеренные дожди, отдельные грозы; на остальной территории без существенных осадков. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 7-13°, днем 16-21°, в Закарпатье до 23°.

В Киеве в пятницу без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 18-20°.

Утром 2 июня температура воды в Черном море была в пределах 15-19°, в Азовском море - 19-22°, в Днепре вблизи Киева - 17°.