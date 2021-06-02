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12:01 02.06.2021

Беларусь обжалует в ICAO запрет Украины и ЕС на использование воздушного пространства для "Белавиа"

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Беларусь обжалует в ICAO запрет Украины и ЕС на использование воздушного пространства для "Белавиа"

Беларусь обратится в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) для оценки правомерности действий Украины, стран ЕС и других государств, которые запретили белорусским авиакомпания использовать свое воздушное пространство после инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair.

"Беларусь намерена обратиться в совет ICAO для оценки правомерности действий Украины и других государств, которые в одностороннем порядке в нарушение международных обязательств установили запреты и ограничения на использование своего воздушного пространства в отношении белорусских авиаперевозчиков, для рассмотрения обеспечения государствами - членами ICAO единообразия в принятии мер в отношении идентичных происшествий, а также для юридической квалификации угрозы применения силы со стороны Украины в отношении белорусского гражданского воздушного судна в 2016 году", - говорится в комментарии департамента по авиации Минтранса Беларуси.

"Также вызывает вопросы относительно объективности и неполитизированности квалификации рядом государств, включая Украину, ситуации с рейсом авиакомпании Ryanair FR4978, имевшей место 23 мая 2021 года, их молчание в отношении экстренной посадки воздушного судна этой же авиакомпании в Берлине из-за сообщения о бомбе буквально через неделю", - отмечается в сообщении.

Белорусские авиавласти также заявили, что принятое Украиной решение об ограничении использования ее воздушного пространства белорусскими воздушными судами нарушает положения Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и соглашения между правительствами Беларуси и Украины о воздушном сообщении 1995 года, которые "запрещают дискриминацию иностранных воздушных судов по национальному признаку при введении внутригосударственных правил и запретов, касающихся допуска на территорию таких воздушных судов".

"Введение данного ограничения, наносящего ущерб белорусской авиакомпании "Белавиа" и лицам, пользующимся ее услугами, было осуществлено без предварительных переговоров для урегулирования возможных разногласий, что также является нарушением Украиной своих международно-правовых обязательств в отношении Беларуси", - подчеркивается в сообщении.

При этом белорусские авиавласти в ответ не рекомендуют иностранным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины при осуществлении полетов.

Поясняется, что такая рекомендация связана "с учетом инцидентов с самолетом авиакомпании "Сибирь", сбитым в ходе проведения учений войск противовоздушной обороны Украины в 2001 году, и самолетом авиакомпании Malaysia Airlines, сбитым над территорией восточной части Украины в 2014 году, а также угрозы в 2016 году применения военной силы в отношении воздушного судна авиакомпании "Белавиа". "Возникают сомнения в достаточности обеспечения Украиной безопасности полетов и авиационной безопасности, а также в объективности и неполитизированности ее в оценке способности Беларуси обеспечить безопасность полетов и авиационную безопасность", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Украина вслед за странами ЕС и другими государствами 26 мая ввела запрет на использование своего воздушного пространства для белорусских авиакомпаний.

23 мая самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за сигнала о минировании. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Беларуси. На борту рейса Ryanair находился оппозиционный журналист Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ София Сапега. Обоих после приземления лайнера задержали белорусские власти.

ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича. Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 мая назвал суверенным правом страны задержание Протасевича и Сапеги.

25 мая департамент авиации Беларуси пригласил представителей ICAO, международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) и авиационных администраций ЕС и США к совместному расследованию инцидента.

Теги: #icao #беларусь
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