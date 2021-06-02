В Киеве проводятся обыски в офисе КП "ГИВЦ"

Киевские правоохранители начали проведение обысков в офисе столичного коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр" в рамках уголовного производства, начатого по факту совершения пособничества в умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

"Согласно материалам следствия, частная компания - в период 2019-2020 годов предоставляла телекоммуникационные услуги КП "ГИВЦ". При этом указанное предприятие, используя денежные средства КП "ГИВЦ" в сумме более 10 млн грн якобы заказывало указанные услуги у предприятия с признаками фиктивности", - говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской прокуратуры в среду.

Уточняется, что 2 июня 2021 года по адресу КП "ГИВЦ" проводятся обыски с целью "отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений".

Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 УК Украины.

КП "ГИВЦ" основано на коммунальной собственности территориальной громады Киева и подчинено Департаменту информационно-коммуникационных технологий исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации). Основной вид деятельности: обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность.