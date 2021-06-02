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10:26 02.06.2021

"Укрзализныця" добавила "Прикарпатскому экспрессу" остановки

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"Укрзализныця" добавила "Прикарпатскому экспрессу" остановки

"Прикарпатский экспресс" № 807/808 Ивано-Франковск - Киверцы с 4 июня будет делать дополнительные остановки, они предусмотрены на станциях: Рожнятов, Болехов и Каменка-Бугская, сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця" (УЗ) в среду.

Компания отмечает, что также установлено пересадочное сообщение по маршруту Ивано-Франковск - Стрый - Ужгород и обратно.

"В результате качественное железнодорожное сообщение получат пассажиры станций Сколе, Тухля, Славское, Лавочное, Топорец, Воловец, Свалява, Карпаты, Мукачево и Батьево", - говорится в сообщении.

УЗ также отмечает, что теперь поезд № 807/808 будет отправляться из Ивано-Франковска в 15:20 и прибывать в 17:48 на станцию Стрый. Там предусмотрена пересадка на региональный поезд № 829/830 Львов-Ужгород, который будет отправляться со станции Стрый в 17:58 и будет прибывать на станцию Ужгород в 22:22 вечера. Обратно поезд № 829/830 будет останавливаться на станции Стрый в 09:48, пересадка в Ивано-Франковск будет в 11:02. На конечную станцию, в Ивано-Франковск, он будет прибывать в 13:38.

Как сообщалось, "Укрзализныця" запустила трехвагонный дизельный поезд ДПКр №807/808 "Прикарпатский экспресс" сообщением Ивано-Франковск - Киверцы (через Львов и Луцк) 29 мая.

Обслуживает маршрут дизель-поезд ДПКр-3 производства Крюковского вагоностроительного завода. Ранее, в 2019 году, он курсировал в Киеве по маршруту Kyiv Boryspil Express. Потом из-за коронакризиса, в связи с уменьшением пассажиропотока на этом направлении, его начали эксплуатировать как экспресс на маршруте станция им.Т.Г. Шевченко – Черкассы. Теперь на этом маршруте его заменил рейковый автобус Pesa 620М.

Теги: #укрзализныця #прикарпатский_экспресс
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