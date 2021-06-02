Новые условия для въезда в Турцию будут действовать с 4 июня – Минкультуры

Новые условия для въезда в Турцию в связи с изменениями санитарно-эпидемической ситуации в стране для всех иностранных граждан начнут действовать с 4 июня 2021 года, сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

"Теперь для пересечения турецкой границы туристам необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более, чем за 72 часа до пересечения границы. Или быстрого теста на антиген, сделанного в течение последних 48 часов", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В то же время, если пассажир, следующий в Турцию, предъявит документ, выданный официальными органами соответствующей страны, что свидетельствует о том, что он был привит по крайней мере за 14 дней до прибытия в Турцию или что они вылечились от болезни за последние 6 месяцев, представление ПЦР-теста и соблюдение карантина не требуется.

"Это означает, что отмена необходимости ПЦР-теста, которая была введена с 15 мая 2021 года для лиц, прибывающих в Турцию наземным, воздушным или морским путем из Гонконга, Китая, Тайваня, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда , Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембург, Украины и Эстонии, временно приостанавливается и будет действовать до 3 июня включительно", - подчеркивают в Минкультуры.

Ранее сообщалось, что Турция с 1 июня вернула требование наличия негативного ПЦР-теста для въезда граждан Украины.