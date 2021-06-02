Захват самолета Ryanair в Беларуси имеет все признаки операции российских спецслужб – Данилов

События, связанные с принудительной посадкой в минском аэропорту самолета Ryanair, в котором находился белорусский оппозиционер Роман Протасевич, являются вызовом не только для европейских государств, а и для всего мира, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Как сообщает пресс-служба СНБО, в ходе встречи Данилова с главным советником президента Литовской Республики по вопросам национальной безопасности Дариусом Кулешюсом стороны обменялись мнениями о текущей ситуации безопасности в восточноевропейском регионе, в частности, в контексте обострения опасности на украинско-белорусской границе накануне совместных военно-штабных учений РФ и Беларуси "Запад -2021", а также недавнего захвата самолета Ryanair в Минске.

"События в Беларуси стали вызовом не только для Европы, но и для всего мира", - заявил по этому поводу секретарь СНБО.

Кроме того, он отметил, что захват самолета Ryanair, в котором находился белорусский журналист и оппозиционер Протасевич, имеет "все признаки операции российских спецслужб".

"Они (российские спецслужбы – ИФ) осуществляют постоянные провокации, и если этого не замечать, они будут двигаться дальше", - подчеркнул Данилов.

Он добавил, что Украина и ее балтийские партнеры готовы "помочь становлению демократической Беларуси".

Помимо этого, Данилов проинформировал, что в ближайшее время в Украине будет создан новый специальный род войск – кибервойска, которые будут противостоять угрозам национальной безопасности Украины в киберпространстве.

"Вызовы и угрозы в киберпространстве сегодня гораздо опаснее, чем ядерное оружие, и обмен опытом в этом вопросе крайне важен", - отметил секретарь СНБО.

В свою очередь, Дариус Кулешюс заявил о заинтересованности Литвы в усилении сотрудничества с Украиной в сфере кибербезопасности, а также заверил в неизменности поддержки Украины на пути к интеграции в НАТО и ЕС.

Как сообщалось, 23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси, был экстренно посажен в аэропорту Минска.

Пассажирский самолет посадили из-за сигнала о минировании, и по поручению Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился белорусский оппозиционер Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.