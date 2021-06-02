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09:23 02.06.2021

Правоохранители сообщили о подозрении в присвоении 750 тыс. грн чиновнику одного из подразделений "УЗ"

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Правоохранители сообщили о подозрении в присвоении 750 тыс. грн чиновнику одного из подразделений "УЗ"

Следователи Нацполиции сообщили о подозрении служащему обособленного подразделения АО "Укрзализныця" в присвоении 750 тыс. грн государственных средств, выделенных на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале станции "Киев-Пассажирский".

Как сообщает пресс-служба Нацполиции в среду, фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

"Полицейские установили, что чиновник одного из структурных подразделений Юго-Западной железной дороги АО "Укрзализныця", с целью завладения государственными средствами, составил соответствующие документы по выполнению строительных работ в пригородном вокзале ст. "Киев-Пассажирский" с предприятием с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

Эти документы стали основанием для перечисления подразделением "Укрзализныци" 750 тыс. грн на счет фиктивного предприятия. Кроме того, фигурант "достоверно знал, что ремонт в зонах ожидания для пассажиров эта фирма не будет выполнять".

"Следователи Главного следственного управления Национальной полиции Украины по оперативному сопровождению сотрудников Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции сообщили о подозрении должностному лицу в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. За незаконные сделки злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы", - сообщают в полиции.

Правоохранители осуществляют мероприятия, направленные на документирование преступной деятельности всех причастных к указанной деятельности фигурантов.

Как сообщалось, в феврале сотрудники полиции разоблачили противоправную деятельность служащих одного из структурных подразделений Юго-Западной железной дороги АО "Укрзализныця" в присвоении государственных средств, выделяемых на ремонт и обустройство зоны ожидания для пассажиров на пригородном вокзале.

 

Теги: #укрзализныця #подозрение #чиновник
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