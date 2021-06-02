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08:46 02.06.2021

18 884 человека привито против COVID-19 за сутки – Минздрав

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18 884 человека привито против COVID-19 за сутки – Минздрав

По состоянию на утро среды, 18 884 человека привито против COVID-19 за сутки 1 июня 2021, одну дозу получили 15 858 человек полностью иммунизированы – 3 026 человек, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"18 884 человека привито против COVID-19 за сутки 1 июня 2021. Одну дозу получили 15 858 человек полностью иммунизированы - 3026 человек", – сказано в сообщении на странице Минзрава Украины в Facebook среду утром.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 1 047 896 человек, из них получили 1 дозу – 1 047 894 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 132 508 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 180 402 прививки.

" По состоянию на 2 июня 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 620 024 человека", - подытожили в Минздраве.

Источник: https://www.facebook.com/moz.ukr/

Теги: #вакцинация #украина #минздрав #коронавирус
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