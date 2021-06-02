С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе не нарушали режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"По состоянию на 7:00 утра, 2 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - сказано в утренней сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

В штабе подчеркнули, что за прошедшие сутки, 1 июня, российские наемники 5 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 1 июня, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Новгородское, оккупанты трижды открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. В районе Катериновки враг использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Неподалеку поселка Пески противник в направлении позиций наших защитников вел огонь из стрелкового оружия. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет", - подчеркнули в штабе ООС.

Используя координационный механизм Украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/