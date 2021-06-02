Дебатов между кандидатами на пост ректора Каразинского университета не будет – оргкомитет

Дебаты между кандидатами на должность ректора Харьковского национального университета (ХНУ) им.Каразина директором учебно-научного института "Физико-технический факультет" Игорем Гиркой и деканом юридического факультета Татьяной Кагановской не состоятся.

Как сообщается на официальном сайте ХНУ, такое решение единогласно принял оргкомитет, рассмотрев обращение Гирки, который сообщил о согласие конкурентки на проведение дебатов.

"Рассмотрев обращение, Организационный комитет отмечает, что поддерживает любые формы коммуникации кандидатов с избирателями, в том числе и дебаты между ними, и сделал бы для их организации все возможно, если бы такое обращение поступило хотя бы за несколько дней, а не в предпоследний день перед голосованием", - говорится в сообщении.

"Организовать такое сложное и ответственное мероприятие как публичные дебаты кандидатов за несколько часов до конца дня нет ни малейшей возможности", - считают в оргкомитете.

Его члены утверждают, что в течение предвыборного периода обеспечил все необходимые условия для информирования о программах каждого из кандидатов.

В оргкомитете также выражают надежду, что второй тур выборов ректора, назначенный на 2 июня, пройдет честно.

"Оргкомитет желает кандидатам успеха и уверен, что голосование во втором туре... состоится четко и организованно, с соблюдение всех норм и правил честных выборов, а его результаты будут способствовать дальнейшему уверенному развитию Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, плодотворной работе преподавателей и работников, успешному обучению студентов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в феврале этого года Виль Бакиров, который был бессменным руководителем Каразинского университета с 1998 года, заявил о намерении покинуть должность и сосредоточиться на научных и образовательных проектах.

26 мая состоялся первый тур выборов, в котором приняли участие 4 кандидата. Во второй тур прошли директор учебно-научного института "Физико-технический факультет" Игорь Гирка и декан юридического факультета Татьяна Кагановская.

Источник: https://www.univer.kharkov.ua/ua/general/univer_today/news?news_id=10498