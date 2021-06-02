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05:03 02.06.2021

Пожар вспыхнул на иранском военном корабле, экипаж эвакуирован – СМИ

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Пожар вспыхнул на иранском военном корабле, экипаж эвакуирован – СМИ

ИРАН-ВМС-КОРАБЛЬ-ПОЖАР

 

 

 

Дубай. 2 июня. ИНТЕРФАКС - Корабль ВМС Ирана загорелся недалеко от иранского порта Джаск в Оманском заливе, сообщило информационное агентство Fars со ссылкой на заявление ВМС.

В сообщении отмечается, что экипаж корабля благополучно эвакуирован, данных о возможных погибших и пострадавших не приводится.

Корабль, как отмечает агентство, выполнял учебную миссию. О причинах возникновения пожара не сообщается.

В апреле текущего года судно "Савиз" под иранским флагом, по сообщению некоторых СМИ, подверглось ракетному обстрелу в Красном море. Другие СМИ сообщали, что судно подорвалось на магнитной мине.

Представитель Пентагона Джессика Макналти информировала тогда, что американские военные не связаны с инцидентом.

"Мы можем подтвердить, что никакие американские силы не были вовлечены в инцидент", - заявила она.

Между тем, The Wall Street Journal сообщила, что иранские официальные лица подтвердили нападение на судно. Предполагается, что судно было атаковано военными Израиля.

По данным газеты The New York Times, сославшейся на осведомленного американского чиновника, израильтяне уведомили США о том, что они нанесли удар по судну, назвав его возмездием за предыдущие иранские удары по израильским судам.

 

Теги: #иран #корабль #вмс #пожар
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