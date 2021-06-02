Американский конгрессмен подготовил законопроект о восстановлении санкций против "Северного потока 2"

Член палаты представителей американского Конгресса республиканец Фред Келлер подготовил законопроект о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток 2", говорится в пресс-релизе офиса законодателя.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что дальнейшие санкции против газопровода были бы "контрпродуктивными" для отношений США с Европой. Реализация проекта, считает Байден, продолжится, "потому что он и так почти полностью завершен".

"На каждом шагу президент Байден работал над тем, чтобы разрушить энергетическую независимость Америки, что привело к резкому росту цен на энергоносители, ликвидации рабочих мест, обеспечивающих жизнедеятельность семьи, и ослаблению позиций на мировой арене", - говорится в распространенном заявлении Келлера.

Он подчеркнул: "К сожалению, решение президента отменить санкции в отношении российского трубопровода "Северный поток 2", одновременно препятствуя внутреннему производству энергии, ясно показывает, на какой позиции находится эта администрация.

Законодатель добавил, что гордится тем, что, представляя законопроект, уделяет "приоритетное внимание американской энергетике".