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02:02 02.06.2021

На Буковине выявлено 46 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

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На Буковине выявлено 46 новых случаев инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В Черновицкой области за сутки зафиксировали 46 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровело 86 человек, сообщил глава ОГА Сергей Осачук в Facebook.

Глава ОГА опубликовал вечером во вторник инфографику, в которой сообщается, что по состоянию на вечер, 1 июня, выздоровело 86 человек, 76 406 человека - с начала пандемии.

Так, в целом на Буковине зафиксировано 79 353 случая болезни. За все время эпидемии в регионе умерло 1 769 человек.

Источник: https://www.facebook.com/SergiiOsachuk/

Теги: #коронавирус #украина #черновицкая
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