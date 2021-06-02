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01:03 02.06.2021

НАТО ищет место для подготовки военных за пределами Афганистана

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НАТО ищет место для подготовки военных за пределами Афганистана

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что государства-члены альянса изучают, где можно обучать афганских военных после вывода войск из Афганистана.

"Мы изучаем вопрос об обеспечении военного образования и подготовки (афганских военных) за пределами Афганистана, в особенности спецназа", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав минобороны НАТО.

Он отметил, что вывод войск из Афганистана проходит в соответствии с планом, подчеркнув при этом, что альянс сохранит гражданское и дипломатическое присутствие на территории Афганистана и продолжит финансировать деятельность сил безопасности страны.

Силы США и их союзников по НАТО начали покидать Афганистан. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года.

Прежняя американская администрация планировала вывести войска из Афганистана к 1 мая.

 

Теги: #военные #подготовка #афганистан #нато
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