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23:57 01.06.2021

Мировое сообщество должно обеспечить равноправное распределение вакцин против COVID-19 - письмо глав ВОЗ, ВТО, МВФ

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Мировое сообщество должно обеспечить равноправное распределение вакцин против COVID-19 - письмо глав ВОЗ, ВТО, МВФ

Мировое сообщество должно взять на себя обязательство по обеспечению справедливого распределения вакцин и прекращению пандемии COVID-19, говорится в открытом письме, составленном при участии гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.

"Уже не приходится сомневаться в том, что повсеместное восстановление будет невозможно без преодоления кризиса в области здравоохранения. Доступность вакцинации является условием и для того, и для другого", - говорится в письме при участии также директора-распределителя МВФ Кристалины Георгиевы, президента Всемирного банка Дэвида Малпасса и гендиректора ВТО Нгози Оконджо-Ивеалы.

Отмечается, что дисбаланс при производстве и распределении вакцин не только лишает многих людей возможности приобрести иммунитет к вирусу, но и создает предпосылки для появления и распространения в мире новых штаммов COVID-19.

"Сегодня мы обращаемся к международному сообществу с призывом продемонстрировать принципиально новый уровень поддержки - и осуществления - более решительной, скоординированной и обеспеченной новым финансированием стратегии вакцинации мирового населения", - подчеркнули авторы письма.

По мнению глав организаций, для достижения намеченных целей необходимо выделить дополнительные средства для стран с низким и средним уровнем доходов - в существенной степени за счет грантов и льготного финансирования, а также выделить крупные средства для производства большего количества вакцин.

"Выделение 50 млрд долл. на прекращение пандемии может стать наилучшим вложением государственных средств в истории нашего поколения. Это может принести гигантские дивиденды в плане развития и дать толчок росту и увеличению благосостояния во всем мире", - добавили составители письма.

Теги: #распределение #мир #вакцины #призыв
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