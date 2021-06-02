Украина и Израиль провели консультации по кибербезопасности – Посольство

Посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук принял участие в украино-израильских онлайн консультациях по вопросам кибербезопасности. Об этом сообщается на странице Посольства в соцсети Facebook.

«В ходе дискуссии стороны обменялись видением состояния и проблематики международного сотрудничества по вопросам кибербезопасности, поделились взглядами относительно путей предотвращения рисков и усиление противодействия преступлениям в киберпространстве и кибератакам на объекты критической инфраструктуры со стороны отдельных государств, действия которых направлены на подрыв национальной и международной безопасности и стабильности», - говорится в сообщении.

Посольство отмечает, что состоялся профессиональный обмен информацией между представителями профильных государственных учреждений Украины и Израиля, которые отвечают за отдельные аспекты кибербезопасности обеих стран.

Консультации состоялись при содействии Посольства Украины во исполнение договорённостей руководства Украины и Израиля. С вступительной речью на мероприятии выступил заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник.