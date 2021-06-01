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23:27 01.06.2021

Ситуация с COVID-19 в странах Южной Америки вновь ухудшается – ВОЗ

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Ситуация с COVID-19 в странах Южной Америки вновь ухудшается – ВОЗ

В странах Южной Америки, серьезно пострадавших от пандемии COVID-19, эпидемиологическая ситуация снова начинает демонстрировать тенденцию к ухудшению, заявил во вторник глава программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

"Южная Америка всего пару месяцев назад действительно находилась в тяжелой ситуации, и эта ситуация опять начинает развиваться в неверном направлении", - приводят его слова западные СМИ.

Согласно его оценкам, передача вируса в регионе идет активно, а местные системы здравоохранения остаются под давлением. В результате, пояснил Райан, восемь из 10 стран, отчитавшихся на прошлой неделе о наиболее высоких показателях летальных исходов среди инфицированных COVID-19, относились к Южной Америке. Он отметил, что в целом по Южной Америке частота случаев болезни со смертельным исходом выше, чем во многих других частях мира.

Кроме того, Райан упомянул "заметно высокие" показатели положительных результатов тестов на наличие COVID-19 во многих южноамериканских странах - 37% в Парагвае, 33% в Аргентине и 30% в Колумбии.

Он призвал страны региона прикладывать больше усилий для сдерживания вируса и указал на неотложную необходимость обеспечить равный доступ к вакцинам против COVID-19.

СМИ напоминают, что накануне власти Перу обновили статистику летальных исходов среди заболевших COVID-19 и более чем в два раза увеличили количество выявленных за пандемию случаев - с 69 тыс. 342 до 180 тыс. 764.

Теги: #оценка #воз #континент #коронавирус
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