Министры иностранных дел Украины и Таджикистана подписали Программу сотрудничества между МИД двух стран в 2021-2022 г.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел онлайн-встречу с министром иностранных дел Республики Таджикистан Сироджиддином Мухриддином, во время которой министры подписали Программу сотрудничества между МИД двух стран на 2021-2022 годы, сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Министры подписали Программу сотрудничества между Министерством иностранных дел Украины и Министерством иностранных дел Республики Таджикистан на 2021-2022 годы, которая призвана вывести сотрудничество внешнеполитических ведомств на качественно новый уровень", - говорится в сообщении, на официальном сайте МИД Украины во вторник вечером.

Стороны положительно отметили активизацию отношений Украины и Таджикистана обсудили подготовку к проведению в этом году в Душанбе межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

"Собеседники обменялись приглашениями осуществить рабочие визиты. Дмитрий Кулеба подтвердил приглашение высшему руководству Республики Таджикистан принять участие в мероприятиях по случаю празднования 30-й годовщины независимости Украины", - подытожили в МИД Украины.