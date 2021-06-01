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22:41 01.06.2021

От трети до почти половины контингента США уже выведены из Афганистана – командование

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От трети до почти половины контингента США уже выведены из Афганистана – командование

Вывод американского контингента из Афганистана реализован на 30-44%, сообщило во вторник Центральное командование ВС США.

"По оценкам Центрального командования, мы на 30-44% завершили процесс вывода войск", - говорится в сообщении командования.

В частности, американские военные уже передали минобороны Афганистана контроль над шестью объектами, которые они до сих пор занимали. Кроме того, сообщается о вывозе большого количества военного оборудования. Около 13 тыс. единиц оборудования передано сотрудникам Управления Пентагона по логистике для ликвидации.

Силы США и их союзников по НАТО начали покидать Афганистан. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года. Таким образом, у США остается на это менее четырех месяцев.

Теги: #вывод #сша #афганистан #войска
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