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21:45 01.06.2021

НАТО следует уделять больше внимание повышению эффективности использования ПРО – Столтенберг

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НАТО следует уделять больше внимание повышению эффективности использования ПРО – Столтенберг

НАТО есть смысл предпринять дополнительные усилия, чтобы совершенствовать возможности своих систем противоракетной обороны, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Считаю, что помимо того, что страны делают самостоятельно, нам нужно больше работать вместе - на уровне НАТО", - сказал он на пресс-конференции во вторник в Брюсселе, отвечая на вопрос, что следует предпринять в том, что касается ПВО и ПРО, чтобы противостоять угрозам со стороны РФ и Китая.

Столтенберг пояснил, что в НАТО могли бы активнее координировать усилия, обмениваться информацией, совершенствовать работу командных структур.

При этом он заверил, что страны альянса "стали больше инвестировать в ПВО, ПРО".

Теги: #про #мнение #нато
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